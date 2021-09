Sie treiben es auf die Spitze: Kein Krankengeld mehr für Ungeimpfte bei Quarantäne

Kein Krankengeld mehr für Ungeimpfte bei Quarantäne. So kann auch der Impfdruck erhöht werden, indem die Ungeimpften drangsaliert werden, obwohl das Fehlen der Impfung ohne gültige Impfpflicht „eigentlich“ kein Indikator für Strafmaßnahmen ist. In Deutschland entsteht mittlerweile eine abartige Diskriminierung, wenn man von seinem Recht Gebrauch macht, eine angebotene Impfung nicht anzunehmen. Und durch das Infektionsschutzgesetz gilt wohl auch nicht mehr das Vertragsrecht, das zwischen den Parteien, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, abgeschlossen wurde.

[…] Bisher planten es nur einige Bundesländer (z.B. NRW und Rheinland-Pfalz) – jetzt wollen es nach BILD-Informationen alle Länder machen: Wer in behördlich angeordnete Quarantäne muss und nicht geimpft ist, bekommt keine Entschädigung – auch der Arbeitgeber muss für diese Zeit nichts zahlen.

Gelten soll das ab dem 11. Oktober! Denn an dem Tag tritt auch die geänderte Testverordnung in Kraft, nach der Ungeimpfte ihre Corona-Tests selbst bezahlen müssen. Begründung in beiden Fällen: Jeder kann sich impfen lassen – kein Grund mehr dafür, dass alle Steuerzahler für die wenigen Impf-Muffel zahlen

Im Beschlussentwurf heißt es: Personen, für die eine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission vorliegt, sollten als Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer aus Risikogebieten aufgrund dieser flächendeckenden Verfügbarkeit von Impfangeboten zukünftig keine Entschädigung auf Kosten der Allgemeinheit mehr erhalten, wenn im Falle eines Tätigkeitsverbots bzw. einer Quarantäneanordnung kein vollständiger Impfschutz vorliegt.“ […] Mehr auf Bild.de (Artikel im Archiv)

Wenige Impfmuffel? Wenn es sich nur um wenige Impfmuffel handelt: Warum werden bundesweit Impfaktionen gestartet? Stand heute laut Pharma-Lobbyist Spahn: Den vollen Impfschutz (Anmerkung: den gibt es nicht) haben jetzt 63,3% (52,6 Mio) der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. 67,3% (55,9 Mio) haben mindestens eine Impfung erhalten. Rund 30 Millionen Ungeimpfte sind wirklich nur wenige.

Ob das nachfolgende Video die Impfmuffel vielleicht überzeugen kann? Die Medizinstudentin im fünften Jahr wartete auf die Impfung von Pfizer, weil sie als die „sicherste“ angepriesen wurde. Zehn Minuten später bekam Arooj Krämpfe, dann Krampfanfälle und konnte ihre Beine nicht mehr bewegen. Arooj hat ihre Familie gebeten, diese Anfälle für die medizinische Forschung zu dokumentieren.

5th year medical student waited to get Pfizer's jab because it was presented as the "safest." Ten minutes later, Arooj began having spasms, then seizures and lost use of her legs. Arooj has asked her family to document these episodes for medical research.

— Kelly Bee 🐝 (@ke11ybender) September 21, 2021