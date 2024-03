Carsten: Puuh, da haben wir ja wirklich Schwein gehabt. Olaf will eine zügige Aufklärung, was die Audio-Aufnahme der BW Offiziere angeht. Also genauso wie bei CumEx und Northstream. Die Bundesnetzagentur hat Angst um uns, dass wir uns von chinesischen Produkten, Stromschläge einfangen. Deswegen will man Verfahren gegen X, Tic Toc und Temu eröffnen. X und Tic Toc? Stromschläge?

