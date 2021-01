Sie ist noch lange nicht mit uns fertig: Merkel plant weitere Lockdown-Verschärfung

„Nach Einschätzung von Angela Merkel gibt es hinsichtlich der Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen noch Luft nach oben. Die Maßnahmen könnten noch strenger werden – und scheinbar ist dies in Anbetracht der aktuellen Entwicklung längst in Planung.

Ein Satz von Merkel lässt diesbezüglich aufhorchen. In ihren Ausführungen sprach die Kanzlerin auf einer Pressekonferenz am 7. Januar 2021 über Homeoffice-Arbeit und den Appell an Arbeitgeber, diese Form der Beschäftigungsausübung zu ermöglichen.

Merkel wörtlich: „Wir setzen hier wirklich auf die Bereitschaft vieler Homeoffice zu ermöglichen, wo immer es möglich ist. Zu der Umkehrung haben wir uns noch nicht entschieden, weil wir auch viele gute Beispiele dafür sehen, dass Unternehmen, Betriebe und Behörden – ich weiß das ja von uns selbst – Homeoffice breitflächig anbieten.“

Quelle: msn

