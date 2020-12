US-Präsident Donald Trump unterzeichnete 2018 eine Verfügung gegen ausländische Wahleinmischung. Diese könnte er jetzt in Anspruch nehmen.

Anwältin Sidney Powell sagte in einem Gespräch mit Epoch Times, dass die mutmaßliche ausländische Einmischung in die Wahl am 3. November „mehr als ausreichend ist, um „Präsident Donald Trumps Exekutivanordnung über ausländische Einmischung im Jahr 2018 auszulösen“.