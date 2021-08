Shuttle-Service in Hochbetrieb: „Geo Barents“ und „ResQ People“ schippern fast 500 Migranten nach Europa

Erst vor einer Woche brachten „Ocean Viking“ und „Sea-Watch 3“ über 800 Migranten nach Europa, die vom 8.8.2021 bis 11.8.2021 ihre Gäste in Italien ausschifften. Indes waren bereits zwei weitere Migrantenfähren in der Suchzone, die „Geo Barents“ startete ihre Abhol-Aktion am 9.8.2021 und nahm 25 Transportwillige an Bord, 189 am 16.8.2021, die aus einem überfüllten, doppelstöckigen Holzboot auf die Migrantenfähre umstiegen, und wie heute Ärzte ohne Grenzen auf Twitter mitteilt, wurden gestern weitere 108 Personen „gerettet“, damit befinden sich aktuell 322 Gäste an Bord. Das italienische NGO-Schiff „ResQ People“ hat 165 Gäste an Bord. Derzeit befinden sich 379 auf dem Weg nach Europa.

[…] Das Schiff „ResQ People“ rettete bei drei Einsätzen mehrere Dutzend Menschen. Die italienische Hilfsorganisation „ResQ-People Saving People“, die das Schiff betreibt, forderte für die insgesamt 165 geretteten Flüchtlinge an Bord einen sicheren Hafen. Unter den Geretteten des unter deutscher Flagge fahrenden Schiffs seien 21 Frauen und zwölf Minderjährige, darunter drei Kleinkinder im Alter von unter fünf Jahren. […] Quelle: epd

