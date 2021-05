Dr. Thomas Ly arbeitet in einem der besten Krankenhäuser weltweit. Das Hospital befindet sich in der thailändischen Hauptstadt Bangkok.

In Thailand geht man so mit Corona um, wie es sich gehört, deshalb gibt es dort kaum Todesfälle, die mit Corona in Verbindung gebracht werden. Nur 1 von 1 Mio. Bürgern stirbt dort im Zusammenhang mit Corona – in der BRD sind es angeblich über 800.

Absolut sehenswert, unbedingt anschauen!✅

