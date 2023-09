Serbische Polizei fasst Hunderte Migranten mit automatischen Waffen an EU-Grenze

Die serbische Polizei hat bei einer Razzia am Dienstag entlang der Grenze zu Ungarn Hunderte Migranten festgenommen.

Der stellvertretende Polizeidirektor Dragan Wasiljewitsch erklärte: „Im Gebiet von Subotica, Sombor und Kikinda wurden an vielen Stellen Hunderte Migranten gefunden, von denen einige nach ihrer Identifizierung in die Migrantenzentren gebracht werden. Es wurden auch mehrere automatische Waffen gefunden. Erst vor einer Stunde wurden an einem Ort vier automatische Gewehre entdeckt.“

Die Migranten nehmen die Landroute, die von der Türkei über den Balkan nach Westen führt. Ungarn verstärkte daher die Grenze zu Serbien mit doppeltem Stacheldraht, um Migranten und Flüchtlinge an der unerlaubten Einreise zu hindern. Angesichts der geschlossenen Grenzen wenden sich die Migranten oft an Menschenschmuggler, die sie über geheime Routen führen.

