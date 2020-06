„Senat beschließt Aufnahmeverordnung“: Berlin will 300 „Flüchtlinge“ aus griechischen Lagern holen

Der Berliner Senat hat am Dienstag eine Aufnahmeverordnung beschlossen, in einer humanitären Aktion bzw. in Eigenregie sollen 300 besonders Schutzbedürftige aus griechischen Flüchtlingslagern aufgenommen werden, hauptsächlich unbegleitete Minderjährige, Schwangere sowie alleinerziehende Mütter und Väter mit minderjährigen Kindern, vorausgesetzt, Bundesinnenminister Horst Seehofer erteilt grünes Licht für den Aufnahmewunsch, zuvor wurde dieser bereits dreimal abgelehnt. Mehr auf rbb24.de (Archiv)

Die Multikulti-Hauptstadt hat offenbar noch nicht genug Probleme bzw. Konfliktpotenzial, obwohl die wichtigste Einnahmequelle – die Gewerbesteuer – in Berlin wegbricht, im April 2020 flossen 90 Prozent weniger in die Landeskasse, die Monate Mai und Juni dürften auch nicht besser ausfallen, eh kaum abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden und auf irgendeine Art bleiben dürfen, die Sozialausgaben wegen der flüchtlingsfreundlichen Politik steigen, will die bunte Pleitehauptstadt noch mehr zu Versorgende zu Lasten der Steuerzhaler aufnehmen.