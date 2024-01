Selenskys Berater: Gastländer sollen ukrainische Flüchtlinge jetzt heimschicken

Serij Leschtschenko, Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj (45), hat am Weltwirtschaftsforum in Davos die Gastländer aufgefordert, ihre Ukraine-Flüchtlinge nicht weiterhin zu unterstützen. Es gebe keinen triftigen Grund mehr für ihre Flucht, sie sollten nach Hause zurückkehren.

Die Rückkehrer müssten nicht an der Front kämpfen. Aber sie könnten in der Ukraine im Supermarkt ukrainische Produkte kaufen und Mieten für eine Kiewer Wohnung bezahlen, die Kliniken und Apotheken nutzen und ihre Steuern bezahlen, damit Schulen finanziert werden könnten. Ihr Geld fehle in der Wirtschaft. Und die Situation werde immer schwieriger, so der Präsidenten-Berater gegenüber dem Schweizer “Tagesspiegel”. Weiterlesen auf Exxpress.at

