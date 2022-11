Selenskyjs Vizepräsidentin schickt Millionen Ukrainer nach Westeuropa: „Zum Überwintern“

Die zahlreichen Angriffe auf die kritischen Infrastrukturen in der Ukraine bereiten den Menschen vor dem herannahenden Winter große Probleme. Selenskyjs Vizepräsidentin, Irina Wereschtschuk, will nun Millionen Ukrainer “zum Überwintern” nach Westeuropa schicken.

Für die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Irina Wereschtschuk ist eine Flucht in den Westen ohnehin die beste Lösung. “Ich habe tatsächlich an unsere Leute in Europa appelliert, nicht zurückzukehren. Das betrifft vor allem unsere Frauen, Kinder und Ältere. Wenn sie die Möglichkeit haben, sollen sie in Europa überwintern”, erklärt sie im Interview mit der “Welt”.

“Hier ist es gefährlich. Hier werden Kinder in den Kellern sitzen und hier haben wir ein gewaltiges Problem mit unserer Energieversorgung”, fuhr Wereschtschuk fort.

