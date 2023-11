Selbstbestimmungsgesetz: „Man möchte das biologische Geschlecht ignorieren“

Vergangene Woche fand die erste Lesung des Selbstbestimmungsgesetzes im Bundestag statt. Sobald es in Kraft tritt, dürfen Menschen in Deutschland jedes Jahr einmal ihr Geschlecht im Pass und Personalausweis ändern lassen – wohlgemerkt auch ohne jegliche operative Eingriffe. Was für wenige Betroffene Erleichterung im Prozess des Identitätswandels schafft, birgt besonders für Frauen und Mädchen Gefahren.

„Schutzräume für Frauen werden preisgegeben“, ist Autorin Birgit Kelle überzeugt. Zu Gast im Nachrichten-Talk „Stimmt!“ erklärt sie auch warum: „Wir entkoppeln hier die Realität vom Gesetz. Man möchte das biologische Geschlecht ignorieren“. Weiterlesen auf nius.de

3 2 Bewertungen Artikel Bewertung