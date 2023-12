Selbst kurz vor Weihnachten können sie es nicht lassen

Carsten: Einen Tag vor Weihnachten kommen die üblichen Warnungen. Wie geht man mit dem rassistischen Opa, der russenfreundlichen Oma, dem ANTI Woken Onkel, dem Klima leugnenden Papa und der vorhaltenden Mutter um. Kretschmer (CDU) will zur Not auch mit den Grünen koalieren, um die AfD in Sachsen zu verhindern. Haseloff will weiter reden statt Taten folgen lassen. Also alles wieder einmal wie jedes Jahr, na dann frohe Weihnachten.

