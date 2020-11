PHILADELPHIA, Pennsylvania, 05.11.2020

Selbst ein US-demokratischer Wahlbeobachter stellt fest: „This is a Coup against the President.“ – „Das ist ein Putsch gegen den Präsidenten“. „Ich kann nicht glauben, was ich hier sehe!“

Das bestätigt die schlimmsten Annahmen. Der ‚Deep State‘ schlägt zurück und versucht, der US-Bevölkerung ihr demokratisches Wahlrecht zu nehmen. Die bundesdeutschen Medien sind bei der Berichterstattung über diese Vorgänge erwartungsgemäß ein Totalausfall.