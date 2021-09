Seit über 5 Jahren! Lübbecke: Türken terrorisieren deutsche Nachbarn

Eine schrecklich nette türkische Familie hat ein deutsches Ehepaar zum Nachbarn, dieses Glücksgefühl findet fast ausschließlich am bzw. über den Gartenzaun statt, wobei sich die Wohltaten nicht nur auf Sachbeschädigungen beschränken. Nun wurde ein Angehöriger, bei Gericht schon wegen Körperverletzung etc. bekannt, der reizenden Türkenfamilie zu einer vierstelligen Geldstrafe verurteilt. Was darauf folgt ist bekannt: Die Opferrolle.

Bild.de:

Seit über fünf Jahren wird ein Ehepaar von den türkeistämmigen Nachbarn terrorisiert. Zäune werden zertrümmert, das Haus mit Farbe beschmiert, Autos zerkratzt, gespuckt, gedroht, gefilmt. Einmal flog eine tote Katze über den Zaun.

Anfang Juni hatten die Nachbarn abends (mal wieder) Müll auf das Grundstück des Ehepaares geworfen. Als sich Peter W. beschwerte, erhielt er über den Zaun einen Faustschlag ins Gesicht und erlitt einen Bruch des Augenhöhlenknochens. Weiterlesen (Aritkel im Archiv)

