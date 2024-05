Eine Auswertung des Büros des CDU-Politikers Christoph de Vries, die NIUS vorliegt, auf Grundlage von Anfragen an die Bundesregierung, zeigt: Seit 2017 wurden in 53.773 aufgeklärten Fällen Menschen in Deutschland Opfer von sexuellem Missbrauch, Übergriffen, Nötigung oder Vergewaltigung von mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer.

Der allergrößte Teil der Opfer: Frauen – mit 52.636 registrierten Fällen. Weiterlesen auf nius.de

