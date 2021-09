Seibert zur Sperrung von RT: „Ich verstehe Ihre Frage nicht“

„Für die Bundesregierung ist die Pressefreiheit ein hohes Gut, und wir verteidigen sie im In- wie im Ausland“ – mit diesen Worten beantwortete Angela Merkels Sprecher Steffen Seibert gestern auf der Bundespressekonferenz die Frage nach der Löschung von zwei Kanälen des russischen Staatssenders RT mit mehreren Hunderttausend Abonnenten auf Youtube.

Selten wurde Doppelmoral so deutlich. Seit Monaten spreche ich Seibert immer wieder auf illegale und willkürliche Zensur in den sozialen Netzwerken an – der auch ich regelmäßig unterzogen werde. Immer gibt sich Seibert als Unbeteiligter und liefert die gleichen Phrasen, die für mich als Betroffenen schlicht zynisch klingen.

