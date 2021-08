Seehofer zu Reiserückkehrer und Testpflicht: Jeder wird kontrolliert – ohne Ausnahme

Bundesinnenminister Horst Seehofer gehört eher in die Kategorie Ankündigungsminister, nach den Kapiteln aus dem bayerischen Märchenbuch „Hottes Zickzack-Kurs“ wie ineffektiver Grenzschutz, erfolglose Rücknahmeabkommen oder zahllose gescheiterte Abschiebungen, widmet sich der 72-Jährige in einer neuen Passage für die Reiserückkehrer, mit dem Versuch der Einschüchterung und Verunsicherung.

[…] Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die seit diesem Sonntag geltende Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer mit engmaschigen Kontrollen durchsetzen. „Bei Einreisen aus Ländern außerhalb der EU, an den Flug- und Seehäfen wird jeder kontrolliert, ohne Ausnahme“, sagte Seehofer der „Bild am Sonntag“. An den Binnengrenzen werde nur stichprobenartig kontrolliert, um kilometerlange Staus im Urlaubsverkehr zu verhindern. Bei Verstößen drohten aber „empfindliche Bußgelder“. […] Quelle: Epoch Times

Gilt die Kontrolle ohne Ausnahmen auch für notleidende Asylreisende, die zuvor halb Europa durchquerten, davor Teile des Nahen bis Mittleren Ostens oder Afrika durchwanderten, die dann über die deutschen Grenzen per Fuß latschen oder per Flugzeug, Auto, Bus, LKW oder Bahn bequem einreisen?

