Seehofer: „Wir haben Wort gehalten“ – Letzter Flug aus Athen: Weitere 103 Migranten zur Umsiedlung eingetroffen

Heute landete der Rest vom großen Paket an geschenkten Menschen in Hannover, an Bord 103 Migranten, die nun in Deutschland angesiedelt werden sollen. Während die deutschen Steuerzahler ungefragt für die Neusiedler aufkommen müssen, dürfte Griechenland aufatmen und heilfroh sein, die 2.765 Kostgänger an die EU-Melkkuh abgegeben zu haben, das betrifft auch die 243 angeblich kranken „Kinderlein“ nebst Kernfamilien.

Zumindest ist der Hü- und Hott-Innenminister zufrieden, dass die Aufnahmen reibungslos über die Bühne verliefen und verkündete stolz: „Wir haben Wort gehalten“. Jawohl Hotte, das habt „Ihr“ toll gemacht, den Bürgern noch mehr Versorgungssuchende aufgebürdet und für noch mehr Überfremdung gesorgt. Da kann man nur orakeln, wann das „Wir“ sich erneut in einem Aufnahme-Rausch befindet – wohl spätestens dann, wenn sich die griechischen Lager wieder füllen.

In der Pressemitteilung des bund.bmi.de heißt es:

Heute Mittag ist der letzte Flug mit 103 Personen aus Griechenland am Flughafen Hannover eingetroffen. Seit April 2020 hat Deutschland damit insgesamt 2.765 Personen aus Griechenland aufgenommen und damit seine Aufnahmezusagen erfüllt.

Bei dem heutigen Flug handelt es sich um 21 Familien mit 48 Erwachsenen und 55 Minderjährigen. Alle Personen sind aus der Gruppe, deren Schutzberechtigung bereits von den zuständigen griechischen Behörden festgestellt wurde. Die Familien werden von den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein aufgenommen.

Bundesinnenminister Seehofer: Die Aufnahme von 2.750 Frauen, Kindern und Männern von den griechischen Inseln ist abgeschlossen. Wir haben Wort gehalten. Ich hoffe, dass auch die anderen EU-Staaten ihre Zusagen zügig einlösen, es geht um die Glaubwürdigkeit europäischer Zusammenarbeit. Diese europäische Aufgabe ist für uns damit längst nicht abgeschlossen. Die Bedingungen für Schutzsuchende müssen überall in der EU die gemeinsamen Mindeststandards erfüllen. Hilfe vor Ort ist weiter nötig und fest zugesagt.

protothema.gr. berichtet:

In einer gemeinsamen Erklärung des Migrationsministeriums und der deutschen Botschaft in Athen heißt es: „Deutschland hat mit seinem Angebot, die größte Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern auf europäischer Ebene aufzunehmen, ein Beispiel für substanzielle europäische Solidarität an alle EU-Mitgliedstaaten gegeben und damit die systematischen Bemühungen Griechenlands anerkannt, die anhaltende Herausforderung durch die Migrations- und Flüchtlingsströme nachhaltig zu bewältigen“.

Zu diesem Anlass gab der Minister für Migration und Asyl, Herr Notis Mitarakis, die folgende Erklärung ab:

„Ich möchte der deutschen Regierung meinen aufrichtigen Dank für ihre praktische und substanzielle Unterstützung bei den Bemühungen um eine effektive Steuerung der Flüchtlings- und Migrationsströme aussprechen. Die beiden Länder werden ihre enge Zusammenarbeit in folgenden Bereichen fortsetzen: Migration und Asyl, mit dem Ziel, eine wirklich gemeinsame und faire europäische Migrationspolitik zu schaffen, im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen über den Neuen Europäischen Pakt.

Der deutsche Botschafter Ernst Reichel sagte:

„Ich freue mich, dass mit dem heutigen Flug die Umsiedlung von 2.765 Menschen aus Griechenland nach Deutschland erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Viele Kinder mit gesundheitlichen Problemen, die zusammen mit ihren Familien dringend behandelt werden müssen, sowie unbegleitete Minderjährige und anerkannte Flüchtlinge werden so in Deutschland ein neues Leben beginnen können. Diese mehr als 2.765 Menschen bilden einen großen Teil der insgesamt rund 3.700 Flüchtlinge und Migranten, die Europa in einer großen humanitären Geste aufgenommen hat. Die Situation auf den ostägäischen Inseln und in Griechenland insgesamt erfordert europäische Solidarität und eine faire Lastenteilung in der EU.“

