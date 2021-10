Sechs Wochen nach Covid-Impfung: 13-Jähriger kollabiert und stirbt

Der 13-Jährige Weverton Silva kollabierte in einer Apotheke in seiner brasilianischen Heimatstadt Vale do Anari am 8.10.2021, trotz der Reanimationsbemühungen stirbt der Junge. Am 25. August erhielt er seine Pfizer-Impfung und litt darauf an verschiedenen Nebenwirkungen. Wie bereits bekannt ist, leiden insbesondere die männlichen Jugendlichen nach der Verabreichung des Covid-Impfstoffs an Myokarditis (Herzmuskelentzündung), das könnte auch beim 13-Jährigen Weverton Silva der Fall gewesen sein.

