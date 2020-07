Seattle: Auto rast bei BLM Demo in Menschengruppe

Die Autobahn Interstate 5 in Seattle war für die „Black Lives Matter“-Demo extra abgeriegelt worden. Aber dann umfuhr der US-Amerikaner Dawit Kelete (27) mit einem weißen Jaguar die Absperrungen – und raste mit Vollgas in eine Demonstranten-Gruppe! Die Attacke des Mannes, der selbst dunkelhäutig sein soll, geschah offenbar aus voller Absicht. Es gibt ein Todesopfer, Summer Taylor (24), und eine Schwerverletzte. Diaz Love (32) schwebt in Lebensgefahr. Sie hatte den Angriff aus Versehen live bei Facebook gestreamt!

