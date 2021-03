„Sea-Watch 3“ kündigt Landung auf Sizilien an: Afrikanischer Jubelsturm an Bord

Die italienischen Behörden haben der „Sea-Watch 3“ einen sicheren Hafen zu gewiesen, die Migrantenfähre darf im Hafen Augusta auf Sizilien anlegen und ihre 363 Gäste ausschiffen, die dann endlich in Sicherheit sind, also sicher in den Sozialsystemen gelandet. Unter den 363 Versorgungssuchenden seien 47 Frauen, darunter einige Schwangere, ein Drittel sei „minderjährig“ und ohne Begleitung. Ohne Begleitung heißt, die Familie kommt später nach.

Wie das nachfolgende Video zeigt, brach ein afrikanischer Jubelsturm an Bord der Migrantenfähre aus, als die Crew ihren 363 Gästen die Nachricht über die bevorstehende Ankunft auf Sizilien überbrachte. Hoffentlich sind die Handys aufgeladen, um die fröhliche Ausgelassenheit als Gruß in die Heimat zu senden – wir haben es geschafft.

Quando capisci di aver vinto alla lotteria Italia.

La nave #SeaWatch3 di @seawatch_intl è arrivata a #Augusta per scaricare i 363 #migranti. Ricordo al viceministro @AMorelliMilano che la nave della ONG NON è registrata per le operazioni di salvataggio sistematiche. pic.twitter.com/JXvmu4XbRu — Francesca Totolo (@francescatotolo) March 3, 2021

