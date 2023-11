Schwurbel-Scholz feiert ein Unternehmen, das Milliarden Staatshilfe braucht

Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagt, dass es etwas nicht gibt, dann gibt es das auch nicht …

„Die Kassandrarufe von der vermeintlichen Deindustrialisierung Deutschlands führen in die Irre“, vermeldet der Kanzler bei X (früher Twitter). Auch in der „klimaneutralen Zukunft“ ließe sich mit Energieproduktion Geld verdienen, so der Kanzler weiter. Ich wünsche Siemens Energy viel Erfolg zum Start der GIGA-Factory für Elektrolyseure in Berlin!

Für alle, die es noch nicht wussten: Es gibt keine Deindustrialisierung in Deutschland. Punkt! Weiterlesen auf nius.de

