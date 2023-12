Schwimmwettbewerb – Transfrau (50) geht in Umkleide mit 16-jährigen Mädchen

In Kanada hat eine 50-jährige Transfrau – also ein biologischer Mann – bei einem Schwimmwettbewerb von Mädchen teilgenommen und sich dazu noch in derselben Umkleide umgezogen. Die Kinder hätten dabei große Angst gehabt, so ein Elternteil.

Wiseheart, beruflich Professor an der Universität York in Toronto ist, nahm nach Berichten der Daily Mail schon an mehreren Wettkämpfen der Frauen und Mädchen teil.

Doch dieses Mal ist die Wut, besonders groß, weil sich Wiseheart, ein 50-jähriger biologischer Mann, wohl ohne zu Zögern in die Kabine der Mädchen zum Umkleiden begab und auch mit ihnen die Dusche benutzte. Weiterlesen auf Apollo News.net

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung