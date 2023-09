Schweden verschärft Zugang zur Staatsbürgerschaft

Die schwedische Regierung kündigte am 7. September an, das derzeitige Staatsbürgerschaftsgesetz überarbeiten zu wollen und dafür eine kommissionelle Untersuchung einzuleiten, wie die derzeitigen Regelungen am effizientesten verschärft werden könnten. „Die schwedische Staatsbürgerschaft kennzeichnet die Zugehörigkeit zur schwedischen Gesellschaft und hat einen sehr hohen rechtlichen und symbolischen Wert“, begründete die Migrationsministerin Maria Malmer Stenergard das Vorhaben.

Vorgeschlagen wird, die Staatsbürgerschaft an Anforderungen wie tiefgehende Kenntnisse der schwedischen Kultur, fortgeschrittene Sprachkenntnisse, Nachweis der Selbstversorgung sowie einen einwandfreien Leumund zu koppeln. Weiters soll der notwendige Zeitraum eines ständigen Wohnsitzes im Land zur Beantragung von vier auf acht Jahre erhöht werden. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

