Schweden: Töten oder getötet werden – Bandenkriminalität spitzt sich zu

Ein gnadenloser Krieg zwischen verfeindeten Banden hält Schweden in Atem. Allein in der Hauptstadt Stockholm wurden in der Nacht zum Samstag mehrere Schießereien und eine Explosion gemeldet. Ein Mann wurde getötet.

Das Land ringt seit einigen Jahren mit einer Bandenkriminalität, im vergangenen Jahr kam es zu 388 Schusswaffenvorfällen, die 61 Menschenleben kosteten. Während in sämtlichen Staaten Westeuropas die Mordraten seit den 1990er-Jahren zurückgehen, sind sie in Schweden im Steigen begriffen. Einem Bericht der nationalen Behörde für Gewaltprävention zufolge werden dort zwölf Menschen pro einer Million Einwohner Opfer eines Gewaltverbrechens, im Rest Europas sind es nur acht. Die aktuelle Lage ist verworren: Polizeiangaben zufolge handelt es um mehrere Konflikte, die parallel vor sich gehen. „Wir arbeiten an vielen, vielen Fronten“, sagte der kommissarische regionale Polizeichef Mattias Andersson am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Was hat dies mit Deutschland zu tun, mag sich mancher Leser fragen. Die Antwort: Es gibt einige Parallelen.

