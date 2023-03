Schweden erhöht deutlich die Abreise-Prämie für Migranten

Noch vor kurzem galt Schweden als „Mekka“ der Flüchtlinge. Kein europäisches Land nahm so viele Migranten auf. Damit ist nun Schluss. Die Einwanderung soll drastisch eingedämmt werden. Das hat Schwedens neue Regierung versprochen. Mit unterschiedlichen Maßnahmen will Stockholm Migranten auch zur Rückkehr in ihr Herkunftsland bewegen. So soll jetzt die finanzielle Unterstützung für jene Migranten, die freiwillig heimkehren wollen, kräftig erhöht werden. Die Regierung tritt damit in die Fußstapfen Dänemarks, wo die Sozialdemokraten regieren.

„Wir zielen auf die große Zahl von Gruppen ab, die in den vergangenen Jahrzehnten gekommen sind und sich nicht integriert haben“, sagt Migrationsministerin Marias Malmer Stenergard (M/EVP).

