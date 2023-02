Schwarze Arielle reicht ihr wohl nicht: Roth fordert mehr Diversität in der Filmbranche

Nach Jahren in denen deutsche Regisseure und der deutsche Film weltweit keine großen Erfolge einfahren konnten, begeistert der von Netflix produzierte Film „Im Westen nichts Neues“ die Filmkritiker. Für neun Oscars ist der Film vom Regisseur Edward Berger dieses Jahr nominiert.

Die Deutsche Filmbranche ist also endlich wieder in aller Munde. Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth nutzt die Gunst der Stunde, um vor dem Produzententag in Berlin für mehr Diversität und Geschlechtergerechtigkeit im Film zu plädieren. Heißt im Umkehrschluss: Claudia Roth ist die Filmindustrie noch nicht woke genug.

Konkret fordert sie die Filmszene dazu auf, Veränderungen in der Gesellschaft Rechnung zu tragen.

