Schwäbische Gemeinde Berg in Sorge: Landkreis setzt Flüchtlingsheim direkt in kleines Dorf

An diesem Fall wird die Problematik der Asylpolitik wieder einmal deutlich: 24 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sollen im ländlichen Berg in ein Wohngebäude ziehen, das direkt an den Obst- und Eierhof der Familie Knoblauch angrenzt. Durch die Angrenzung auf allen vier Seiten fühlt sich die Familie besonders betroffen. Wir waren vor Ort und haben mit Anwohnern und Kunden der Familie Knoblauch gesprochen.

