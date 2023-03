Schutzstatus aufgehoben: Dänemark schickt Syrer nach Hause

Dänemark setzt erneut Akzente für eine klare Asyl- und Remigrationspolitik. Die Regierung in Kopenhagen hat zwei weitere syrische Regionen als sicher eingestuft – damit gibt es für viele Asylanten keinen realen Fluchtgrund mehr. Geflohene Syrer sollen nun in ihre Heimat zurückkehren.

Die dänische Regierung verfolgt seit einigen Jahren eine strikte und wirkungsvolle Migrationspolitik. Die Kriterien für einen Asylbescheid zählen zu den schärfsten innerhalb der EU. Der Erfolg dieser Strategie schlägt sich deutlich in den Zahlen nieder. 2014 war Dänemark in Europa noch das fünftbeliebteste Land, um einen Asylantrag zu stellen. Nachdem diverse Anreize für Migranten gestrichen wurden, verlor Dänemark deutlich an Attraktivität als Zielland. Die Lage besserte sich deutlich. 2021 belegte Dänemark nur noch Platz 20 bei den beliebtesten Ländern für einen Asylantrag innerhalb der EU.

