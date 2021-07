Schulräumung in Ahrweiler: Interview mit Dr. Lenggies

Abendliches Interview des Journalisten Martin Lejeune (Kanal Anni und Martin auf YouTube) mit dem Chirurgen und Psychotherapeuten Dr. Lenggies, der die Räumung der Aloisiusschule in Ahrweiler am 28.07.2021 durch Polizei und Ordnungsamt hautnah schildert. Nichts kann diesen Schritt des Bürgermeisters rechtfertigen, die dort befindlichen Sachen zu konfiszieren und gespendete Lebensmittel und andere Gegenstände von der Polizei entsorgen zu lassen. Eine zutiefst unmenschliche Tat, für die er sich nun verantwortlich zeigen muss.

Ein Bild aus anderen Tagen…vor der Räumung der Schule in Ahrweiler – so ähnlich sah es in allen Räumen aus, und die Hilfe wurde toll koordiniert- nun sind die Sachen gestern wohl von Osteuropäern gestohlen worden oder wurden durch die Polizei „entsorgt“ – Wer jetzt noch glaubt, dass dem Staat die Menschen in irgendeiner Form noch wichtig sind, der ist selbst schuld.

