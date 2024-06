Schulleiter in Bayern darf vor AfD warnen

Geht es darum, die AfD zu diffamieren und vor ihrer Gefahr für die Demokratie zu warnen, sind alle Bürger herzlich eingeladen – unabhängig von ihrem sozialen Status und ihrer Funktion in diesem Staat. Der besondere Anreiz: Sie haben dabei nichts zu befürchten und dürfen sich des Beifalls der grün-roten Claqueure sicher sein. In die Schar der Menschen, die sich bereitwillig für eine Instrumentalisierung gegen die „Nazis“ hergeben, reihte sich unlängst ein Schuldirektor aus Regensburg ein.

In einem Elternbrief schrieb der inzwischen pensionierte Leiter der Albert-Schweitzer-Realschule, dass „die Demokratie an sich gefährdet wird durch ein Erstarken einer in großen Teilen rechtsradikalen AfD, rechter Bewegungen in den ‚sozialen‘ Medien und eines abwertenden und spaltenden Stils einiger Politiker“. Weiterlesen auf Reitschuster.de

