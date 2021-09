Schüsse an der Uni Perm/Russland: Mindestens acht Tote

Auf dem Campus einer Universität in der russischen Stadt Perm soll ein bewaffneter Mann um sich geschossen haben. Dem Ermittlungskomitee zufolge gab es acht Tote und mindestens sechs Verletzte. Der Amokläufer sei bei der Festnahme verletzt worden. Ein Ermittlungsverfahren wurde bereits eingeleitet. Das Ermittlungskomitee gibt an, dass der Schütze selbst an dieser Universität studiert habe. Es soll sich um einen 1i8-jährigen Mann handeln. Der russische Präsident Wladimir Putin sei informiert worden und habe den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen, erklärte Pressesprecher Dmitri Peskow.

Die „Bild“ berichtet von 24 Verletzten, darunter 19 mit Schusswunden.

