Schrecklich, was Corona verursacht: „Nur“ 93.710 Asyl-Erstanträge bis November 2020

Wegen der Corona-Krise ist die Zahl der Asyl-Erstanträge in der EU im Jahr 2020 um etwa ein Drittel gesunken. Kein Grund in Trübsinnigkeit zu verfallen, obwohl Deutschland „nur“ 93.710 Erstanträge auf Asyl bis Ende November 2020 verzeichnet, bleibt das Merkel-Land unangefochten auf dem Spitzenplatz für Asylgesuche in Europa. Spanien springt auf den zweiten Platz und Frankreich landet als Dritter auf das Podium, hingegen Ungarn den letzten Rangplatz belegt.

Die Attraktivität der bunten Republik ist ungebrochen, das Sozialsystem ist unschlagbar, ob mit oder ohne Dokumente, ob per Flugzeug (sogar aus Übersee), Bahn, Bus, Auto oder zu Fuß, ob tatsächliche Schutzsuchende oder Wirtschaftsflüchtlinge unter dem Deckmantel „Schutzsuchende“, die Einreise und Aufnahme aus reinem “Goodwill” ist garantiert – niemand wird abgewiesen.

Es kommen weniger „Schutzsuchende“ neu hinzu, für die „No-Border-Fraktion“ und „Aufnahmeschreiende“ sicherlich ein Dilemma, allerdings auch für die Kritiker der Migrationspolitik kein Grund zum Jubeln, die Zahl der Neuanträge übersteigt deutlich die Zahl der Rückkehrer. Und nicht zu vergessen, inzwischen werden regelmäßig Schutzbedürftige per Flugzeug nach Deutschland geholt, die angesiedelt werden und nicht in die Asylstatistik einfließen, auch läuft die Zuwanderung im Rahmen der Familienzusammenführung unaufhörlich weiter. Das Ausmaß des Stroms der Asylsuchenden und des Umsiedlungsprogrammes kann auf den Straßen in einer beliebigen deutschen Stadt live betrachtet werden.