Während England zum Schutz von Kindern den Einsatz von Pubertätsblockern einschränkte und primär erst einmal zu einer psychologischen Beratung geraten wird, da die Zahlen durch den Trend der Trans- und Gender-Mode in den vergangenen Jahren explodierten, geht man in Schottland gänzlich andere Wege. Dort liegen Pläne in den Schubladen, die Eltern sogar ins Gefängnis bringen könnte, sollten sie sich Geschlechtsumwandlungen ihrer Kinder verwehren.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, plant die SNP (Scottish National Party) – deren Premier Humza Yousaf auch gern 2 Millionen Palästinenser nach Schottland verfrachten möchte – ein neues Gesetz zum Verbot der Konversionstherapien. Weiterlesen auf Der Status.at

