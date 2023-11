Schon wieder: Verfassungsrichter essen mit der Regierung

Wieder treffen sich Kontrolleure und Zu-Kontrollierende zum innigen Schmaus. Und wieder wollten sie es geheim halten.

„Am Mittwoch reist die Bundesregierung auf Einladung des Bundesverfassungsgerichts nach Karlsruhe, um sich dort mit den Richtern zu einem Abendessen zu treffen“, berichtet die „Welt“ hinter einer Bezahlschranke, so dass Nicht-Abonnenten nicht beunruhigt werden können: „Nachdem die letzte Zusammenkunft dieser Art zu einem Vertrauensverlust der Öffentlichkeit in die Unabhängigkeit des Gerichts und einem Befangenheitsantrag führte, wollte man diesmal unbedingt neue Diskussionen vermeiden.“

Auch der Zeitpunkt des Abendessens erscheint „wieder bemerkenswert“, so die Kollegen: „Genau eine Woche später, am 15. November, will der Zweite Senat ein wichtiges Urteil verkünden. Es geht um eine Klage der Unionsfraktion gegen den Nachtragshaushalt 2021: Nach Ansicht von Merz & Co. durfte die Ampel-Regierung nicht einfach 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen für Corona einfach so in den Klimafonds verschieben – wegen Schuldenbremse. Eine Niederlage beim Verfassungsgericht wäre für die Regierungskoalition eine Zerreißprobe.“ Weiterlesen auf Reitschuster.de

