Scholz will mehr Menschen bis zum Renteneintrittsalter arbeiten lassen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will erreichen, dass mehr Menschen in Deutschland erst mit 67 Jahren in Rente gehen anstatt, wie es häufig der Fall ist, bereits mit 63 oder 64 Jahren. „Es gilt, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung „Ouest-France“. Das falle jedoch vielen Menschen schwer, fügte er hinzu.

Ökonomen und Arbeitgebervertreter fordern – auch zur Stabilisierung des Rentensystems – eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre. Die Ampelparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag jedoch vereinbart, dass es keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von derzeit 67 Jahren geben soll. Tatsächlich scheiden heute viele Menschen bereits mit 63 oder 64 Jahren und damit mehrere Jahre vor der Regelaltersgrenze aus dem Arbeitsmarkt aus, wie aus Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervorgeht.

Quelle: Welt.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Während die Arbeitnehmer in der EU im Durchschnitt viel früher (meist Anfang 60) in den Ruhestand gehen, soll der deutsche Arbeitnehmer möglichst lange malochen? Sollten nicht die Millionen wahllos ins Land gelassenen Migranten dafür sorgen, das Rentensystem zu stützen? Die Propaganda von „Fachkräften“ und Einzahler der Rentenkasse, die nun vielfach dem Sozialstaat selbst auf der Tasche liegen, hat sich längst als Lebenslüge der Einwanderungslobby erwiesen.

