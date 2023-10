Scholz ruft nach AfD-Wahlgewinnen zur „Verteidigung der Demokratie“ auf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich beunruhigt über die Gewinne der AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen gezeigt. „Die Stimmen, die auf eine rechtspopulistische Partei in Deutschland entfallen sind, müssen uns besorgen“, sagte Scholz zum Abschluss der deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg. „Das geht schon um die Verteidigung der Demokratie.“

Zur AfD betonte Scholz, es gebe „gar keinen Zweifel daran“, dass die Partei politische Positionen vertrete, „die mit den Vorstellungen, die wir von Freiheit, Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit, von sozialer Marktwirtschaft, von Sozialstaat und Bildungsstaat haben, nicht gut vereinbar sind“. Mehr auf Welt.de

