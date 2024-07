Scholz mischt sich in französischen Wahlkampf ein

Bundeskanzler Scholz fordert die Franzosen auf, einen Wahlsieg des Rassemblement National zu verhindern. Er warnt auch vor den Wahlen in Österreich und sieht die Ampel als „Anker der Stabilität in Europa“.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in den Wahlkampf im Nachbarland Frankreich eingemischt. Am Dienstagabend sprach er sich gegen den in der ersten Runde siegreichen Rassemblement National (RN) aus. An diesem Sonntag entscheiden die Franzosen in Stichwahlen über die endgültige Zusammensetzung der Nationalversammlung und damit über eine neue Regierung. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung