Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine bei seinem Besuch in Kiew weitere finanzielle Unterstützung zugesagt. „Ich kann Ihnen versichern, dass wir diese Unterstützung mit gleicher Entschlossenheit fortsetzen werden“, sagte Scholz am Montag nach rund zweistündigen Beratungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der Kanzler kündigte die beschleunigte Auszahlung von 150 Millionen Euro aus einem laufenden Kredit sowie einen neuen Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro an.

Scholz unterstrich, dass „kein Land der Welt die Ukraine in den vergangenen acht Jahren finanziell so kräftig unterstützt (hat) wie die Bundesrepublik“. Demnach flossen in diesem Zeitraum rund 1,8 Milliarden Euro deutscher Gelder in die Ukraine.

Quelle: Epoch Times

Politikstube: Korrekt müsste das heißen: „Kein Land der Welt hat die Ukraine so kräftig unterstützt wie der deutsche Steuerzahler“. Die Aussage von Scholz dürfte auch für viele andere Länder gelten, denn was fast jede Bundesregierung am besten konnte und die derzeitige Regierung fortsetzt, deutsche Steuergelder weltweit großzügig verteilen.

