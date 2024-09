Schöngerede der Asylkrise: Realsatire im Endstadium

Die Nachricht haben Sie vielleicht schon gelesen: Mit 3,48 Millionen hat die Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Was Sie aber möglicherweise noch nicht kennen, sind die Beschwichtigungsversuche in der rot-grünen Blase im Internet, in den Redaktionen und in der Politik. Wie die Zahl heruntergespielt wird, ist reine Realsatire.

Clara Bünger, die „fluchtpolitische Sprecherin“ der Linken-Gruppe im Bundestag – der Posten heißt tatsächlich so – bemüht sich nach Kräften, die Zahl schönzureden: „Das sind gerade einmal vier Prozent der Bevölkerung“. Bünger „kritisiert die Migrationsdebatte in Deutschland“, sagt sie laut „Tagesschau.de“. Weiterlesen auf Reitschuster.de

