Schömberg: Randalierender Afrikaner unterwegs

Im Wahlkreis Calw, erlebt man ebenfalls die Katastrophale Einwanderungspolitik von CDU CSU SPD Grüne FDP und Linke.

Ein 33-jähriger Afrikaner hat in der Hugo Römpler-Straße in Schömberg randaliert. Er war sehr aggressiv“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim. Er pöbelte Passanten an und trat gegen ein geparktes Auto, teilte die Polizei weiter mit. Außerdem beschädigte er eine Scheibe bei der Volksbank. Eine Streife des Polizeireviers Calw war vor Ort und nahm den Mann in Gewahrsam. Der Mann wurde danach ins Zentrum für Psychiatrie Calw – Klinikum Nordschwarzwald in Hirsau gefahren,

