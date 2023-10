Schock-Video: Arabische YouTuber rufen zur Zerstörung Europas auf

Wann schreitet die Polizei ein, warum löscht YouTube das Video nicht? Ganz offen rufen arabische YouTuber zum Krieg und der Zerstörung Deutschlands auf. “Mit Worten alleine erreichst du nichts”, machen sie ihre Drohung deutlich.

Während sich die Plattform YouTube ansonsten nicht mit Zensur zurückhält, verteilt sich dieses Video weiter rasant. Arabische YouTuber rufen in einer „Talk-Runde“ dazu auf, den Krieg in Gaza in deutsche Städte zu tragen und alles kaputt zu machen: „Wir fi**en euch alle, ihr Hu**nsöhne!“ — gemeint sind Deutsche und Juden. Video ansehen und Artikel weiterlesen auf Exxpress.at

