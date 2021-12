„Schießt ihr irgendwann?“ Corona-Protest: Brutaler Polizeieinsatz in Bennewitz

Erschreckende Szenen aus Schmölen einem Ortsteil von Bennewitz. Während des stillen Protests in Schmölen an der B107 wurden mehrere Menschen auf einem Privatgrundstück niedergerungen und verletzt. Sie schreckten auch nicht davor zurück, Frauen tätlich anzugreifen und Verletzungen in Kauf zu nehmen. Zuvor gab es von der Polizei klare Ansage: „Wir sind hier nicht zum diskutieren!

Ein aufgebrachter Renter fragt die Polizisten: Schießt ihr irgendwann? (Video Minute 2:05)

Und nachfolgend der Bericht von t-online:

Gegen 10 Uhr kamen rund zwei Dutzend Personen in Schmölen bei Wurzen zusammen. Worauf die Polizei offensichtlich vorbereitet war. Nach ihren Angaben handelte es sich um eine nicht angezeigte Versammlung. Zudem seien die Bestimmungen der Sächsischen-Corona-Notfall-Verordnung nicht eingehalten worden. Deshalb sollten die Identitäten der Teilnehmenden festgestellt werden.

„Diese verhielten sich äußerst unkooperativ, leisteten den Anweisungen keine Folge und griffen die Polizeibeamten an“, informiert die Direktion Leipzig weiter. Deshalb wurde offensichtlich zu körperlichen Maßnahmen gegriffen. „Nach derzeitigem Stand gibt es mehrere Verletzte, zwei leicht verletzte Polizeibeamte und zwei Teilnehmer der Versammlung.“

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung