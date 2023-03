„Schiebt sie ab“ – Prenzlau: Protest gegen kriminelle Migranten

Zahlreiche Prenzlauer und Uckermärker nahmen am Abend des 20.3.23 an einer AFD Demonstration in Prenzlau teil. Vorangegangen waren Kämpfe zwischen verfeindeten Migrantengruppen die in der Stadt für Unruhe sorgen. Forderungen das Gastrecht der migrantischen Straftäter auszusetzen wurden laut. Der Parteilose Bürgermeister Sommer stellte sich den Fragen und verwies auf Maßnahmen die von der Stadtverwaltung ergriffen wurden. So hätte man einen Wachschutz in dem betroffenen Wohngebiet aktiviert und die Bestreifung erhöht. Zudem wurde ein Hilfsersuchen an den Brandenburger Innenminister gestellt. Die Polizei hätte Verhaftungen vorgenommen. Mehr kann die Stadt nicht tun. Er verwies darauf, dass auch die AFD keine besseren Lösungen hat. Nach der Kundgebung zogen die Demonstranten zu einem Wohnblock im Robert Scholz Ring. Die Masse skandierte „Ihr seid nicht allein“ um den Bewohnern Mut zu machen. Auch Rufe nach Abschiebungen wurden laut. Bericht Quelle: Nordkurier.de – Video: Mark Grigi



