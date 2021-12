Scheint beliebt zu sein: Pfeifkonzert für Österreichs neuen Kanzler Nehammer

Karl Nehammer ist der dritte österreichische Bundeskanzler in zwei Monaten. Am Montagmittag wurde der langjährige ÖVP-Parteifunktionär in der Hofburg in Wien von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigt.

Auf dem Weg zur Hofburg wurde Nehammer von einer Menschenmenge ausgepfiffen, könnte daran liegen, dass der neue Kanzler und vorrige Innenminister durch seine Corona-Repressalien nicht gerade beliebt ist.

