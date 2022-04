„Scheindemokratie“ – Fast ein Drittel der Bürger stellen politisches System infrage

Fast ein Drittel der Bundesbürger stellt laut einer Umfrage das politische System in Deutschland infrage. 31 Prozent der Teilnehmer äußerten in einer repräsentativen Befragung die Einschätzung, in einer „Scheindemokratie“ zu leben, „in der die Bürger nichts zu sagen haben“, wie der SWR am Montag berichtete.

Auffällig dabei sei der Ost-West-Unterschied. In Westdeutschland seien 28 Prozent der Ansicht, in einer „Scheindemokratie“ zu leben. In den ostdeutschen Bundesländern werde diese Meinung von 45 Prozent der Befragten vertreten. 28 Prozent aller Deutschen finden laut der Umfrage, dass das demokratische System in Deutschland „grundlegend geändert“ gehöre.

Quelle: Epoch Times

Politikstube: 31 Prozent, vielleicht liegt der Wert sogar noch höher, die mit dem politischen System unzufrieden sind? Wie sagte Gregor Gysi im Januar 2022 bei Markus Lanz: 5 Prozent der Bevölkerung, die gar nicht mitgehen, gab es immer, aber 30 Prozent ist zuviel.

Nachfolgend das Video mit der Aussage von Gysi „30 Prozent unserer Bevölkerung haben jedes Vertrauen zur etablierten Politik verloren“ – ab Minute 13:55

