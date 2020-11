Schaut euch diesen „BLM-MOB“ an: Trump-Anhänger brutal angegriffen

Ein Trump-Anhänger, der am Samstag beim Trump March in DC von der Menge wegging, wurde von einem Black Lives Matter-Mob angegriffen. Nachdem der Trump-Anhänger von hinten geschlagen wurde und zu Boden ging, trat man ihm noch ins Gesicht. Zur Krönung wurde ihm auch noch das Handy gestohlen.

Brendan Gutenschwager postete eine Reihe von Videos auf Twitter von Zusammenstößen, Angriffen und Gewalt gegen Trump-Anhänger, u.a. auch nachfolgendes Video, der Trump-Anhänger erlitt offenbar einen Messerstich in den Kopf:

Warning – graphic video

One of the Trump supporters was just assaulted by a man in black bloc at a counter-protest march. DC Police immediately came in #DCProtests #MarchForTrump #MillionMAGAMarch pic.twitter.com/Ra1L8ykpsT

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 14, 2020