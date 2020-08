Schaut Euch diese Stellenanzeige an: Pädagogische Fachkraft in einer Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche in Quarantäne

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) in einer Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche in Quarantäne mit 30-39 Std./Woche ab 01.09.2020 in Köln-Immendorf gesucht!

Das werden Sie tun: In unserer Inobhutnahme mit bis zu sieben Plätzen betreuen Sie Kinder und Jugendliche, die aufgrund eines Covid-19 (Corona) Verdachts oder aufgrund eines bestätigten Falles im nahen Umfeld unter Quarantäne stehen.

Der Fokus Ihrer Tätigkeit liegt auf der Umsetzung der Quarantänemaßnahmen. Um dies zu vereinfachen und Krisen vorzubeugen, arbeiten Sie beispielsweise mit großzügigen Handy- und Medienregelungen. Für die Kinder und Jugendlichen steht hierfür unter anderem ein Netflix-Account zur Verfügung.

Sie arbeiten stets im Tandem mit einem Kollegen oder einer Kollegin aus Ihrem Team.

Sie wirken aktiv an der Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Konzepts mit und bringen Ihre Erfahrungen und Ihre Vorschläge ein.

Bei Nachtbereitschaften und Rufbereitschaften, auch an Wochenenden, wechseln Sie sich mit Ihren Kollegen und Kolleginnen ab. Link zu Stellenanzeige

Politikstube: Uns fehlen einfach nur die Worte. Wer Freie Medien liest, weiß wie er sich wehren kann. Uns tun jetzt schon die Kinder von den unzähligen Schlafschafen unendlich leid!