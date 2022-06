Vor gut zwei Jahren begann die COVID-19-Pandemie. Seitdem beläuft sich nach Angaben der amerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC die Übersterblichkeit – also die Zahl der Toten oberhalb des Durchschnitts der Vorjahre – in den USA auf mehr als eine Million. Auch in Deutschland und Großbritannien verzeichnen Behörden spätestens seit Beginn der Corona-Impfungen teils deutlich erhöhte Zahlen.

COVID-19 taugt hier nicht als Erklärung, denn insbesondere die Zahl der Menschen, die in diesem Zeitraum an Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Demenz und vielen anderen Krankheiten gestorben sind, hat zugenommen. „Etwas Vergleichbares haben wir nie zuvor erlebt“, sagte Mitte Februar Robert Anderson, der bei der CDC die Abteilung für Sterblichkeitsstatistiken leitet, der „Washington Post“.

Forscher der Universität im britischen Warwick schreiben: „Das Ausmaß der überschießenden, nicht mit COVID im Zusammenhang stehenden Todesfälle ist dermaßen groß, dass wir mit Fug und Recht von einer eigenen Pandemie ausgehen können.“ Es gibt mehrere Erklärungsansätze, darunter den, dass Lockdowns und andere COVID bedingte Einschränkungen die Menschen daran gehindert oder davon abgeschreckt haben, sich Hilfe zu suchen.

Es könnte jedoch eine weitere Erklärung geben, und zwar eine, über die allgemein seltener gesprochen wird: Rund um den Globus sind die Todeszahlen im Gleichschritt mit der Zahl der verabreichten COVID-19-Impfungen gestiegen. Das steht im Widerspruch zur offiziellen Darstellung, wonach die Impfung schwere COVID-Infektionen verhindert und das Sterberisiko verringert, sei es durch COVID oder aufgrund anderer Ursachen.

Zwischenzeitlich wurde die Überschrift von Epoch Times geändert: Schädigen die Corona-Impfungen mehr Menschen, als sie Leben retten?

