Schäden in Milliardenhöhe: Corona-Impfstoffkäufe der EU gehen bis 2027 weiter

EU-weit wird hemmungslos Steuergeld verprasst: Obwohl bereits Millionen Impfstoff-Dosen vernichtet werden mussten, sind die EU-Länder zum weiteren Ankauf von Impfstoff bis mindestens 2027 verpflichtet – dank von der Leyens Deal mit Pfizer. Auf Kosten der Bürger betätigt die EU sich damit als Mülldeponie für die Pharmaindustrie, denn die Impfbereitschaft ist kaum mehr vorhanden.

Mindestens 215 Millionen Impfstoff-Dosen wurden in der EU bereits vernichtet. Für den europäischen Steuerzahler entstand damit nach Schätzungen des Magazins Politico, die auf in den Medien genannten Impfstoffpreisen beruhen, ein Schaden in Höhe von mindestens vier Milliarden Euro. Weiterlesen auf Report24.news

